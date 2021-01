Salah alza la voce: “Voglio giocare ogni minuto di ogni gara. Premier League? Spero di vincerla di nuovo”

C’erano stati tanti rumors sul suo rapporto con Jurgen Klopp, ma adesso Mohamed Salah esce allo scoperto e parla del suo desiderio di giocare sempre ogni gara dall’inizio alla fine. A causa delle scelte tecniche, spesso atte a preservare i suoi campioni, il clima tra l’egiziano e il mister del Liverpool non sembrava essere certo dei migliori. Ai microfoni di beINSports, il centravanti ex Roma ha fatto chiarezza esprimendo le sue sensazoni.

Salah: “Voglio giocare sempre”

“Semplicemente voglio giocare ogni minuto di ogni singola partita“, ha detto con decisione Salah. “Vorrei poter giocare 95 minuti e non 90. Ma in ogni caso rispetto le decisioni dell’allenatore”. E ancora sulla stagione di Premier League, anche in vista della sfida contro il Manchester United di domenica: “Vista la situazione che stiamo vivendo, legata al coronavirus, penso che con tante partite tutto può accadere. Ogni club ha le stesse possibilità di vincere senza tifosi. Per fare un pronostico sulla vittoria del titolo è ancora presto ma sì, se devo dire la mia, ovviamente spero di vincerla di nuovo“.