Salah avverte il Liverpool: “Mi piacerebbe rivincere la Champions”

L'attaccante ex Roma chiede maggiori garanzie per il futuro

La stagione che va concludendosi non verrà sicuramente ricordata con piacere dai tifosi del Liverpool . La formazione di Jurgen Klopp è uscita a metà cammino dalla lotta per la Premier League e ai quarti dalla Champions . Inoltre, in generale, ha mostrato solo a sprazzi il suo gioco fatto di intensità e contropiedi a tutto gas. Insomma, i Reds sono apparsi una versione sbiadita della squadra dominante nel 2019 e nel 2020.

Poco esaltante anche la stagione di Mohamed Salah. L'attaccante egiziano ha spiegato ai microfoni di Sky Sport i suoi progetti per il futuro, a partire da un rinnovo che ancora non arriva: "Nessuno me ne ha parlato, quindi non posso dire molto su questo argomento. Ho già detto che mi piacerebbe vincere di nuovo la Premier League e la Champions League qui. Parte del nostro lavoro è subordinata ai trofei, vincere è una gran cosa e io ci sto provando".