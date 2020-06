Salah, benzina per tutti: offre il pieno ai presenti alla stazione di servizio

Cuore d’oro Salah. L’egiziano del Liverpool è stato protagonista di un gesto molto bello e tanto curioso. L’attaccante Reds, infatti, come spiega Sportbible, si è ritrovato in un distributore e ha pagato la benzina a tutti i presenti.

Sui social la notizia si è diffusa a macchia d’olio e tutti hanno voluto congratularsi con lui per il gesto davvero generoso. Salah, nella giornata di ieri, evidentemente al termine di un allenamento, si è ritrovato al distributore e ha deciso di dare una piccola mano ai presenti che non hanno esitato nel scattargli le foto e informare di quanto stesse accadendo. Al momento di pagare, ecco l’egiziano dire a tutti di stare tranquilli che avrebbe fatto lui per tutti. Incredibile!