Salah da record: come (e meglio) di Gerrard con la maglia del Liverpool

Avrebbe preferito senza dubbio un altro risultato, ma Mohamed Salah può comunque sorridere dopo la sconfitta del suo Liverpool contro il Manchester United. Ebbene sì, perché nonostante il k.o. dellì'Old Trafford, che certifica una sorta di crisi per i Reds ancora a quota zero vittoria in Premier League in questa stagione, l'attaccante può adesso vantare un incredibile dato che gli permette di scrivere ancora la storia del suo club.