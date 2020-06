Salah festeggia con il Liverpool, Nainggolan si imbuca: “Vengo anch’io?”

A Liverpool continua senza sosta la festa dei Reds. La squadra di Jurgen Klopp interrompe la maledizione in Premier che durava da trent’anni. E lo fa in maniera straordinaria, conquistando il titolo con sette giornate d’anticipo. Tra i trascinatori della formazione inglese c’è indubbiamente Mohamed Salah. L’attaccante egiziano si toglie la soddisfazione di sollevare il quarto trofeo in dodici mesi, dopo Champions League, Supercoppa europea e Mondiale per club.

AMICO – “Momo” ha postato alcune foto dei festeggiamenti post titolo sui propri canali social. Un modo per condividere la propria gioia con i tifosi che non hanno potuto prendere parte alla classica parata dopo la vittoria. Tuttavia, tra i tanti commenti, ne spunta uno davvero originale: “Posso venire anch’io alla festa?”. Il mittente della domanda è una vecchia conoscenza di Salah: Radja Nainggolan, ex compagno ai tempi della Roma e grande amico dell’egiziano. Ci sarà stato posto per il centrocampista belga del Cagliari nella festa dei Reds?