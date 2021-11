Salah, invasore vuole selfie ma lui… non la prende molto bene

"Siparietto" dopo la gara del Liverpool contro il Southampton

Redazione ITASportPress

Niente gol questa volta per Mohamed Salah, bomber del Liverpool, nella sfida vinta dai Reds per 4-0 contro il Southampton. E forse, anche per questo, il centravanti egiziano non ha colto benissimo l'invasione di un suo ammiratore che ha scelto di superare la sicurezza e farsi largo sul terreno da gioco per... un selfie con lui.

Come raccontato dal Daily Mail, infatti, al termine della gara di Premier League della squadra di Klopp, al centro del campo Salah è stato "disturbato" da un tifoso che ha invaso il campo per provare a scattarsi una foto con lui. Provare, appunto. Perché a vedere le immagini e sentire il racconto del tabloid inglese, l'egiziano è rimasto non troppo contento di quanto accaduto col fan e ha lasciato che la sicurezza lo riportasse fuori dal rettangolo da gioco. L'attaccante era stizzito, forse proprio per non aver segnato durante il match nonostante le occasioni avute, e ha lasciato che il tifoso venisse portato via senza fare la foto.

A giudicare, però, da come sembrano andate le cose, non è da escludere che dopo i saluti ai rivali, Salah si sia fatto perdonare in qualche modo. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo "siparietto".