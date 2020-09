Salah, tripletta col Liverpool e dedica speciale a connazionale Zakaria colpito da SLA

Dopo essere stato assoluto protagonista in campo col suo Liverpool all’esordio in Premier League, Mohamed Salah fa parlare di sé anche oltre i tre gol messi a segno. Il motivo? Un’esultanza speciale, dedicata al connazioale Moamen Zakaria, giocatore colpito da SLA.

Salah: esultanza con dedica

Non è certo passata inosservata l’esultanza inedita per Salah alla realizzazione del terzo gol. Il campione ex Roma ha imitato la celebrazione di Zakaria tirando fuori la lingua e mettendosi le mani sulle orecchie. Un gesto che non è altro che una dedica al connazionale che solamente un mese fa ha scoperto di dove combattere con la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), una malattia che, come noto, colpisce le cellule nervose del cervello e del midollo spinale, e che non gli permetterà più di giocare a calcio.

Con l’ennesimo gesto solidale, Salah si è dimostra un Campione vero…