Salah uomo del momento: dalle prodezze in campo alla statua di cera

Mohamed Salah diventa... una statua di cera: dedicata una scultura all'attaccante del Liverpool

Travolgente e decisivo. Mohamed Salah sembra vivere un momento di forma smagliante, come dimostra la doppietta in Champions League ai danni dell'Atletico Madrid. L'attaccante egiziano è anche il primo calciatore del Liverpool ad andare in gol in nove partite consecutive tra campionato e coppe. Le prestazioni del giocatore gli sono valse l'ingresso nel museo delle cere "Madame Tussauds" di Londra. Lo stesso Salah si è presentato al museo per assistere alla presentazione della sua copia.