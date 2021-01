Salah via dal Liverpool? L’attaccante: “Il mio futuro è nelle mani del club…”

Il Liverpool è alle prese con un periodo non semplice. I Reds hanno perso la vetta della classifica in Premier League e non sono riusciti a riprendere il Manchester United sfruttando lo scontro diretto. Ora inseguono con tre lunghezze di distacco i Red Devils, ma devono guardarsi dal ritorno prepotente del Manchester City, che, dopo una pessima partenza, ha cambiato marcia.

FUTURO

Poi c’è il caso di Mohamed Salah, che potrebbe anche lasciare il club in estate. L’attaccante egiziano ha parlato a TV2: “Se lo chiedete a me dico che voglio rimanere più a lungo possibile, ma come ho già detto il futuro è nelle mani del club. Darò sempre il 100% fino all’ultimo minuto in cui giocherò per questa società. E lo farò per le persone che mi mostrano amore”.