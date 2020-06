Salta il passaggio del Newcastle agli arabi? Spunta un nuovo acquirente statunitense

Sembrava poter essere arrivata ad un punto conclusivo la cessione del Newcastle alla cordata araba. Nonostante i tanti problemi avuti nel corso delle settimane, con l’intervento anche di Amnesty International ad ostacolare l’eventuale acquisto della società, le parti sembravano vicine all’accordo finale.

Qualcosa, però, sarebbe cambiato nelle ultimissime ore tanto da far ipotizzare un clamoroso ribaltone. Secondo quanto riportato dalla BBC l’uomo d’affari statunitense Henry Mauriss si sarebbe proposto per acquistare il Newcastle formulando un’offerta da 350 milioni di sterline per l’acquisto del club inglese di Premier League. A questo punto, viste le tante ombre sul fondo di investimenti di provenienza araba, è davvero possibile che l’imprenditore americano abbia la meglio e possa diventare presto il nuovo proprietario del Newcastle.

