Sanchez attacca Mourinho: “Mi ha fatto perdere la fiducia”

L’esperienza di Alexis Sanchez al Manchester United non è stata sicuramente delle migliori. L’ex ala dell’Udinese ha parlato di rapporti non proprio ottimi con l’allora manager dei Reds José Mourinho. I due non si sono mai amati e il cileno ha raccontato cosa è andato storto durante la sua avventura all’Old Trafford.

Senza fiducia

Durante un’intervista ai microfoni della BBC Sanchez ha affermato: “Dico le cose come stanno e in base alla mia opinione: Mourinho è uno dei migliori allenatori del mondo per il modo in cui allena, il modo in cui studia i video e si occupa delle cose. Ma in quel gruppo c’era la sensazione di ritrovarti prima dentro e poi fuori dalla squadra. A volte non giocavo, poi l’ho fatto, quindi non l’ho fatto di nuovo e da giocatore ho perso fiducia. Ogni calciatore perde fiducia in questo modo. E poi si era creata un’atmosfera che non era salutare. A volte giocavo bene, segnavo un goal e mi toglieva dal campo. Gioco a calcio da quando avevo cinque anni e se mi tolgono il pallone, è come se perdessi la gioia. Sono così“.