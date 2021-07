Sancho al Manchester United. I Red Devils: “La firma dopo gli Europei”

Il Manchester United annuncia l'acquisto di Jadon Sancho dal Borussia Dortmund

Nella stagione da poco conclusa, il Manchester United ha sfiorato la vittoria dell'Europa League, persa contro il Villarreal, e accarezzato il sogno di vincere la Premier League prima che il City cambiasse ritmo. Anche per questo motivo, i Red Devils non vogliono più accontentarsi e hanno già piazzato il primo colpo di mercato di rilievo. Dal Borussia Dortmund è arrivato Jadon Sancho. Lo ha annunciato anche il club inglese con una breve nota sul proprio sito: "Il Manchester United è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo di massima con il Borussia Dortmund per il trasferimento di Jadon Sancho. La firma è soggetta a termini contrattuali e visite mediche, che saranno completate dopo il coinvolgimento di Jadon nel Campionato Europeo UEFA". Dunque, per l'ufficialità e le firme dei contratti bisognerà attendere ancora qualche tempo. Nel frattempo, Sancho farà di tutto per guidare l'Inghilterra alla vittoria dell'Europeo.