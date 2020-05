“Sangue” sulle maglie, la nuova divisa dell’Arsenal fa discutere

L’originalità non è stata premiata. La nuova maglia dell’Arsenal per la stagione 2020-2021 non pare aver riscosso grande successo, almeno nella maggior parte dei tifosi Gunners.

A seguito di alcune anticipazioni sulla divisa della prossima annata pubblicate dal noto sito esperto in maglie delle squadre di calcio Footy Headlines, sui social si è scatenata una vera e propria polemica per la divisa dell’Arsenal. Quello che dovrebbe ricordare il marmo, sembra tanto essere del sangue. Ecco perché, stando anche a quanto riportano il Sun e il Daily Mail, sono tante le polemiche da parte dei fan. Paragonata ad uno zombie, o ad un corpo appena colpito da un orso, la nuovo divisa Gunners trova più pareri negativi rispetto a quelli positivi. “Ma è un vestito di Halloween?”, ha scritto qualcuno. “Forse è per spaventare gli avversari e vincere fuoricasa?”, ha commentato un altro tifoso. Altri, invece, sono stati più cattivi: “Ma così sembreremo degli zombi e gli zombi alla fine perdono sempre”. Insomma. I social network non perdonano neppure questa volta…