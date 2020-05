Sarri chiama Pedro, la Juventus si inserisce nella corsa per lo spagnolo

Man mano che ci avviciniamo all’estate, le voci di mercato crescono giorno dopo giorno. Come dichiarato da parecchi dirigenti ci troveremo di fronte una sessione estiva completamente diversa, senza colpi clamorosi e con tanti scambi. Una naturale conseguenza insomma di quella che è senza ombra di dubbio una situazione economica complicata per i club. Anche i top team come la Juventus dovranno cercare di cogliere qualsiasi opportunità e una sembrerebbe arrivare direttamente da Londra.

Sarri-Pedro, reunion

Durante la stagione 2018/2019 Maurizio Sarri si è seduto sulla panchina del Chelsea portando a casa un’Europa League. In finale i blues avevano battuto 4-1 l’Arsenal in quella che è stata anche l’ultima partita di Hazard con il Chelsea. Un anno più tardi anche Pedro sarebbe pronto a lasciare Londra in cerca di nuove esperienze. Il destino dello spagnolo potrebbe incrociarsi ancora con quello dell’allenatore toscano che spera in una reunion alla Juventus. Secondo quanto riportato dal Daily Mail i bianconeri si sarebbero inseriti nella corsa allo spagnolo. Tra le pretendenti c’è anche la Roma, ma la squadra giallorossa deve fare i conti con una situazione di bilancio molto preoccupante. Il contratto di Pedro scadrà il 30 giugno e finora non ci sono segnali di rinnovo. Paratici potrebbe provare l’assalto.