Sarri, possibile ritorno in Premier League: due club inglesi si fanno avanti

L'ex tecnico del Chelsea valuta un ritorno nel campionato inglese

Sembrava l'allenatore perfetto per la Roma e il matrimonio pareva ormai cosa fatta. Poi l'annuncio dei giallorossi, virati improvvisamente su José Mourinho. La svolta del club capitolino costringe Maurizio Sarri a valutare nuove soluzioni. Il tecnico ex Napoli e Chelsea è reduce dall'esperienza non esaltante con la Juventus, con cui ha conquistato uno scudetto, perdendo però la finale di Coppa Italia e venendo eliminato dal Lione agli ottavi di Champions League. Insomma un bottino non esaltante.