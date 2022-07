Scamacca: “Scelto il West Ham per il progetto. Ho parlato con Mancini e…”

WEST HAM - "Sono davvero eccitato per questa nuova avventura. Ho aspettato molto tempo per questo momento e sono molto, molto felice. È sempre stato il mio sogno giocare in Premier League per molti anni. L'anno scorso ho parlato con un mio amico su WhatsApp e ho detto: 'Un giorno voglio giocare in Premier League' e ora è successo", ha spiegato Scamacca. "Ho scelto di venire al West Ham per il progetto e per il fatto che mi volevano tanto. Ho parlato col manager e abbiamo trovato subito un’intesa. Non so cosa aspettarmi perché non sono mai stato a Londra prima, ma conosco il West Ham e sono la squadra perfetta per me. Obiang mi ha parlato molto bene del West Ham". E ancora: "Questa è la sfida più grande della mia carriera, ma penso che mi darà molto e darò tutto per crescere insieme. Non sono affatto nervoso".