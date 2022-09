Scholes: “Arteta, Guardiola e Klopp testardi. Ten Hag invece…”

Altra vittoria per il Manchester United di Erik Ten Hag che dopo aver iniziato in modo molto negativo ha trovato la quadra tra gioco e calciatori. Il successo contro l'Arsenal lo conferma. Grande elogio per il mister è arrivato da uno storico ex, Paul Scholes , che a Premier League TV , ha spiegato quale sia la principale differenza tra l'ex allenatore dell'Ajax e i più quotati allenatori del massimo campionato inglese.

DIFFERENZA - Arrivato alla quarta vittoria consecutiva, il Manchester United si è rimesso in carreggiata per competere per le prime posizioni della Premier League, merito, secondo Scholes, del cambio di filosofia del suo allenatore che si è adattato alle caratteristiche dei giocatori andando anche contro il suo credo tattico: "I giocatori del Manchester United probabilmente non si adattano allo stile che preferisce Ten Hag. Ma lui ha trovato un modo per vincere con questi giocatori. Perché allora cambiare qualcosa e non usare un metodo che funzioni? Ha trovato l'opportunità di giocare in contropiede con questi giocatori, quindi perché cambiarlo? Stiamo parlando di filosofie, giusto? Questi allenatori sono testardi. Ad esempio, Arteta, Guardiola, Jurgen Klopp sono testardi. Ma Ten Hag è diverso e per questo merita di essere apprezzato".