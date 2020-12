Scholes, cuore Red Devils: “Con Bruno Fernandes United da titolo. Lui migliore di me e mi sarebbe piaciuto giocarci”

Un record e un complimento dietro l’altro per Bruno Fernandes. Il trequartista portoghese del Manchester United, dopo aver eguagliato il record di Cristiano Ronaldo, riceve un altro apprezzamento niente da male da parte di una delle leggende del calcio inglese e dei Red Devils: Paul Scholes. L’ex centrocampista ha parlato ai canali ufficiali del club relativamente all’impatto dell’ex Sporting Lisbona nella squadra e a quello che il club potrebbe raggiungere grazie a lui.

Scholes: “Con Bruno Fernandes United da titolo”

“Quello che sta facendo è davvero fenomenale. Penso che se guardi i risultati del Manchester United da quando Bruno è arrivato in Inghilterra, si nota bene la differenza”, ha detto Scholes. “È grazie al portoghese che il Manchester United ha la possibilità di competere con il Liverpool per il titolo. Le sue performance sono incredibile. Segna costantemente, dà assist. Speriamo che continui con lo stesso spirito anche in futuro. Bruno Fernandes è migliore di me, non come me. Lui segna molti più gol e crea molte occasioni per i compagni. Mi sarebbe piaciuto giocare con lui. Magari dietro di lui. Prima, senza di lui difficilmente lo United segnava tanto. Ora danno l’impressione di poter fare 4-5 gol a partita”.