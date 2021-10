Scholes duro: “Pogba rispecchia momento United. Entra, fa fare gol e viene espulso”

I Red Devils umiliati dal Liverpool 5-0 ad Old Trafford

Difficile momento per il Manchester United che viene battuto e umiliato dal Liverpool nel big match di Premier League. Una gara a senso unico che è stata anche agevolata dalla prova opaca dei singoli Red Devils. In modo particolare, come sottolineato dalla leggenda inglese Paul Scholes, la figura di Paul Pogba rappresenterebbe il momento no della squadra. Dopo la partita l'ex centrocampista ha commentato duramente ai microfoni della Premier League, come riportato anche da Manchester Evening News, la prova incolore dei calciatori soffermadosi proprio sul Polpo ex Juventus.