Scholes snobba il Liverpool: “Mondiale? Meglio il mio torneo di badminton!”

Il 2019 va in archivio nel segno del Liverpool. I Reds hanno conquistato la sesta Champions League e il primo Mondiale per club. Eppure c’è chi riesce a snobbare un simile strapotere. E’ il caso di Paul Scholes: l’ex Manchester United non è apparso eccessivamente impressionato dal trionfo del Liverpool. E lo ha fatto capire ai microfoni di BBC Radio 5 Live, parlando anche del suo trionfo nel 2008: “Quando sei lì, si cerca di vincere ma non penso che sia mai stato qualcosa per cui ci saremmo disperati. Anche ora se qualcuno ti dicesse: ‘Quali trofei hai vinto negli anni?’ Non credo che menzioneremmo il Mondiale per club. Davvero no”. Il co-conduttore Robbie Savage ha quindi chiesto al suo ex compagno di squadra se avesse preferito il suo trofeo di badminton vinto nel suo club locale alla conquista del Mondiale per club. Nessuna esitazione per Scholes: “Il mio trofeo di badminton!”.