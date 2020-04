Scholes: “Van Nistelrooy voleva essere il migliore. Ma quando segnava Henry…”

Le rivalità sono il sale dello sport. Sono i dualismi ad animare maggiormente la competizione. Uno dei più intriganti è stato quello tra Ruud van Nistelrooy e Thierry Henry, attaccanti rispettivamente del Manchester United e dell’Arsenal. L’olandese e il francese si contendevano il titolo di capocannoniere in Premier League e spesso lottavano per la Scarpa d’oro. L’ex Red Devil Paul Scholes ha raccontato alcuni retroscena di questa rivalità: “Ho giocato con Ruud van Nistelrooy e l’ho adorato. È un marcatore davvero spietato. Ha vissuto solamente per segnare gol. Dopo ogni partita, sia qualora avesse segnato che non avesse trovato la rete, la prima cosa che faceva quando salivamo sul bus della squadra dopo la partita era vedere se Thierry Henry avesse segnato. Quando questo si verificava, van Nistelrooy non parlava con nessuno per l’intero viaggio di ritorno a casa perché era così preso da essere il capocannoniere principale, non solo nello United ma in campionato, nel mondo, ovunque.”