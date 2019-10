Schwarzer esalta Kepa: “Al Chelsea altri 15 anni. Può essere come Cech…”

“Kepa può rimanere al Chelsea per altri 15 anni”, parola di Mark Schwarzer. Lo storico portiere anche del Fulham ha parlato dell’estremo difensore dei blues e della carriera che potrebbe fare da qui al prossimo decennio.

Ex anche del Chelsea, Schwarzer ha fatto un paragone, forse anche un po’ scomodo, con la leggenda degli inglesi Petr Cech. Parlando al The Athletic, l’ex portiere ha commentato: “Penso che Kepa sia cresciuto, ha fatto un enorme passo avanti rispetto all’Atletico Bilbao. Ha sempre quell’attenzione in più in un club come quello blues. Il Chelsea nel corso degli anni ha avuto i migliori in quel ruolo. Arrivare dopo Cech e Courtois non è un’impresa facile per nessuno. È difficile per chiunque confrontarsi con qualcuno come Cech che ha vinto ogni trofeo possibile nel club”.

INVESTITURA – Ma Schawarzer è convinto che Kepa possa davvero essere paragonato e fare la carriera del ceco: “Ma credo che con Kepa si possa davvero fare un confronto con Cech. Dieci anni dopo eccolo. Anche Courtois ha fatto bene ma è rimasto poco, quindi l’unico che può fare come Cech è Kepa. All’età di 25 anni è molto giovane. Ha una lunga strada da percorrere. Potrebbe essere lì per i prossimi 15 anni facilmente ovviamente se rimarrà in forma e continuerà a migliorare sempre di più. Il ruolo del portiere è difficile e vieni giudicato se subisci gol anche quando non è colpa tua. Credo che stia facendo bene nonostante il Chelsea subisca diversi gol. Sono giovani e stanno attraversando un momento di transizione. Sono convinto che faranno bene. Sono fiducioso”.