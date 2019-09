“Se segno, ti rovino”: la maledizione di Origi strega i club bucati dal bomber

A Liverpool Divock Origi è l’uomo della Provvidenza. Sua la rete della storica rimonta ai danni del Barcellona. Sua la marcatura della sicurezza nella finale di Champions League contro il Tottenham. Suoi i gol contro Everton, Wolverhampton, Watford, Newcastle e Sunderland nella rincorsa disperata al titolo di Premier League, conclusa al secondo posto. C’è una particolarità in questa sequenza: Origi è una vera e propria condanna per le squadre a cui segna. Infatti, tutti i club sopracitati stanno attraversando un momento di crisi. Il Barcellona ed il Tottenham sono lontane parenti delle corazzate della scorsa stagione. L’Everton, invece, naviga nelle retrovie, con un anonimo quattordicesimo posto. Se la passano peggio Wolvers, Watford, Newcastle e Sunderland, tutte impegnate a non retrocedere. Insomma, oltre all’estremo cinismo sotto porta, gli avversari dovranno essere doppiamente preoccuparsi per le conseguenze delle sue reti…