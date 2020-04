Seaman e l’infortunio shock: “Ferito e ricucito allo scroto”

La vita dei portieri è particolarmente dura. Nessun margine di errore e tanti rischi di infortunarsi tra tuffi e uscite spericolate. Lo può confermare anche David Seaman, ex estremo difensore dell’Arsenal degli Anni ’90, che ha svelato un terribile infortunio patito nel corso di una sfida contro il Leeds United. Queste le sue dichiarazioni a “The Athletic”: “La palla viene dalla mia sinistra a terra e mentre esco per prenderla, Lee Chapman entra in scivolata per anticiparmi. Mi sono ritrovato i suoi tacchetti dal mio ginocchio fino all’inguine. Ero in una situazione del genere e mi sono trovato Gordon Strachan che mi è venuto faccia a faccia mentre ero steso a terra per gridarmi: ‘Alzati, dolcezza meridionale!’ In primo luogo, ero più offeso dall’essere chiamato meridionale. Quindi, mentre spostavo i miei pantaloncini, c’era molto sangue sulle mie mutande, intorno alla zona che puoi immaginare. A quel punto Gordon si è scusato. Poi è arrivato un medico a controllarmi: quello che era realmente accaduto era che i tacchetti di Chapman erano entrati nel mio scroto. A metà tempo non sono nemmeno andato nello spogliatoio. Mi sono semplicemente diretto alla stanza medica, sono stato ricucito e sono uscito per la seconda metà di gara”.