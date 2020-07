Sentenza Uefa sul City, Klopp storce il naso: “Non è un buon giorno per il calcio”

La prossima edizione della Champions League vedrà competere anche il Manchester City. La squadra di Guardiola ha ricevuto la sentenza del TAS che di fatto riabilita gli inglesi nella massima competizione europea, una decisione che cambierà anche il volto del mercato estivo.

KLOPP: “SENTENZA? NON UN BEL GIORNO”

Anche l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp è intervenuto per commentare la decisione del TAS: “Non so neanche se posso rispondere, è una questione delicata. Non è stato un bel giorno per il calcio, a essere onesti. Il Fair Play Finanziario è una buona idea, protegge le squadre e la competizione, fa in modo che nessuno spenda troppo e che i soldi vengano spesi nelle giuste maniere. Non sta a me valutare e dare valutazioni, ma credo che tutti debbano rispettare queste regole. Se i club e le nazioni più ricche possono fare quello che vogliono, allora diventa difficile. Dipenderebbe tutto da chi è proprietario del club. In Germania bisogna prendere le licenze ogni anno, i club non sono costruiti intorno a un solo proprietario”.