Shaw appassionato di polizieschi: “Se non giocassi a calcio, avrei fatto l’agente”

Non c’è solo il calcio nei pensieri dei giocatori. Schemi, disposizioni tattiche e allenamenti sono parte integrante della giornata, ma c’è spazio anche per altre passioni da coltivare. C’è chi apprezza la musica o la lettura e chi ama particolarmente le serie televisive, tanto per fare qualche esempio. Ne sa qualcosa Luke Shaw, che ha un amore davvero particolare.

ALTERNATIVA

Il difensore del Manchester United, infatti, ama film e serie tv del genere poliziesco. Una passione cresciuta al punto da essersi anche immedesimato fortemente nella parte dell’agente di polizia o dell’investigatore. Ne ha parlato ai canali ufficiali del club: “Se non giocassi a calcio probabilmente sarei diventato un agente di polizia, guardo molte serie tv e documentari sulla polizia e mi piace molto quel mondo. Ma anche le cose relativa alla CIA o al MI6 mi interessano. Se non fossi un calciatore penso che avrei intrapreso quella strada”.