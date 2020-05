Shaw non ha dubbi: “Il miglior difensore al mondo è Wan-Bissaka”

Ma quale Virgil Van Dijk! Secondo Luke Shaw, il difensore del Liverpool sarebbe stato superato da un collega nei duelli uno contro uno, la specialità dell’olandese che per oltre un anno non è mai stato superato in dribbling. Il nuovo che avanza è il giovanissimo Aaron Wan-Bissaka. L’inglese di ventidue anni è approdato al Manchester United per 55 milioni di euro. Una cifra ben spesa a giudicare dalle parole del compagno di reparto Shaw, che ai canali del club ha mostrato tutto il suo entusiasmo: “Per me Aaron è stato il migliore di questa stagione, è il miglior difensore nell’uno contro uno al mondo. Nessuno può superarlo. E’ migliorato tantissimo sia in attacco che in difesa, non riesco a guardare oltre Wan-Bissaka”.