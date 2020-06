Shaw regala un dispiacere ai tifosi United: “Il mio idolo… Ashley Cole!”

Luke Shaw è uno dei pilastri del Manchester United. Arrivato con i Red Devils nel 2014 ha raccontato ai canali ufficiali del club inglese quanto si senta fortemente coinvolto nel progetto tecnico: “Quanto è grande il club e quanto successo ha avuto in passato, penso che sia ciò che ispira tutti noi, in particolare quelli che sono lì adesso. Abbiamo visto quanto è bello e quanto è importante quando le squadre vincono i trofei. Ovviamente vogliamo arrivare a quel livello e ispirare i giovani, come una volta ero io, a vedere lo United vincere un trofeo. La squadra, il gruppo che abbiamo, è incredibile. Tutti vanno alla grande e tutti ci vogliamo bene e tutti cerchiamo di spingerci l’un l’altro verso l’obiettivo di vincere trofei”.

IDOLO – Tuttavia Shaw finisce per scontentare i tifosi dello United quando si parla di vecchi idoli di gioventù. Il suo pupillo, infatti, era Ashley Cole, ex Arsenal e Chelsea che ha regalato tanti dispiaceri ai Red Devils: “Per me, è stato probabilmente uno dei migliori terzini di sempre: Ashley Cole. Come ho detto, l’ho visto molte volte e avrei voluto diventare un giocatore come lui. Ho avuto la fortuna di andare in un campo con l’Inghilterra con lui ed è stato fantastico stare con qualcuno che ho idolatrato così tanto e ho visto molti di lui ed era il giocatore che volevo diventare da grande”.