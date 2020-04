Shaw, stoccata al Liverpool: “Se non si gioca, la stagione va annullata”

Lo stop per l’emergenza Coronavirus lascia parecchi dubbi attorno alla stagione di Premier League. Meglio continuare o fermarsi definitivamente, rimandando tutto al prossimo anno? E il Liverpool in testa al momento della sosta forzata merita il titolo o il campionato va cancellato? Luke Shaw non ha alcun dubbio. Il difensore del Manchester United entra in tackle metaforicamente e lascia il segno ai microfoni del Daily Mail: “La stagione va fermata e iniziata di nuovo. Se non possiamo riprendere a giocare, questa annata deve essere annullata”.