Shearer: “Chelsea, un mercato senza Champions è un calcio sui denti”

Sembrava una stagione di transizione per il Chelsea. Tante le partenze tra i big e moltissimi i giovani lanciati dal tecnico Frank Lampard per costruire la squadra del futuro. Eppure, nonostante questo handicap in termini di esperienza, i Blues erano al quarto posto al momento dello stop per l’emergenza Coronavirus. Comunque la prossima annata potrebbe già essere diversa. Lo lasciano intendere gli imminenti innesti di Hakim Ziyech, Timo Werner e Ben Chilwell. Non mancano gli scettici. Tra questi c’è anche Alan Shearer. L’ex attaccante inglese, infatti, ha spiegato i motivi delle sue preoccupazioni sui Blues. Queste le sue parole riportate da TuttoMercatoWeb: “Sono grandi giocatori e di sicuro ne arriveranno altri. Certo, ora Lampard è costretto a raggiungere almeno il quarto posto: non qualificarsi alla prossima Champions vorrebbe dire darsi un calcio nei denti”.