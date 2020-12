Shearer duro con l’Arsenal: “Non sono convinto resterà in Premier League…”

Momento davvero complicato per l’Arsenal, incappato nell’ennesima sconfitta della sua stagione anche nel match contro l’Everton. Dopo le parole del tecnico Arteta, arrivano anche quelle di uno storico ex big del calcio inglese: Alan Shearer. Parlando alla BBC, la leggenda ha detto la sua sui Gunners pronosticando una possibile retrocessione dalla Premier League…

Shearer: “Non sono sicuro l’Arsenal resterà in Premier League”

“Se l’Arsenal rimarrà in Premier League? Non ne sarei così sicuro”, ha esordito Shearer. “Sicuramente non lo farà con la formazione attuale e con l’atteggiamento dimostrato in questa stagione da alcuni calciatori. La squadra sta giocando male, nessuna creatività, i giocatori non lavorano abbastanza. Mikel Arteta deve preoccuparsi di fare affidamento su determinati giocatori se vuole mantenere il suo lavoro all’Arsenal. Solo dodici gol in una stagione, non hanno alternative. Nella partita con l’Everton, Pepe non era pronto per entrare in area di rigore, sembrava facesse jogging, a volte camminava. Deve fare di più. Ci sono diversi giocatori in squadra che non danno il massimo. L’Arsenal non inizierà mai a segnare se continuano a giocare in questo modo”.