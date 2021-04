Shearer e la top 10 dei giocatori più ‘iconici’ di Premier League: c’è Balotelli

Super Mario nella speciale graduatoria insieme a tanti altri big del calcio inglese

Redazione ITASportPress

Solamente poche ore fa Thierry Henry e Alan Shearer sono entrati a far parte della Hall of Fame della Premier League per meriti sportivi. I due hanno fatto la storia del massimo campionato differenziandosi da tanti altri campioni per gol, vittorie e tanto altro.

Ma tra i protagonisti del massimo campionato inglese non ci sono stati solo simboli intesi come massima espressione del calcio, ma anche quelli a livello di stile, personalità e anche soggetti a qualche "azione al limite". Ecco perché nel corso del Match of the Day podcast, come riportano diversi tabloid inglesi, proprio Shearer in compagnia di Gary Lineker e Micah Richards si è divertito a stilare una curiosa top 10 dei calciatori in qualche modo ritenuti 'iconici' (cult heroes) per la Premier League.

1 - Eric Cantona (Leeds, Manchester United);

2 - Matthew Le Tissier (Southampton);

3 - Paul Gascoigne (Newcastle, Tottenham);

4 - Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United);

5 - Paolo Di Canio (West Ham United);

6 - Jay-Jay Okocha (Bolton);

7 - Mario Balotelli (Manchester City, Liverpool);

8 - Chris Waddle (Newcastle, Tottenham, Sheffield);

9 - David Ginola (Newcastle, Tottenham);

10 - Faustino Asprilla (Newcastle).

Le parole su Balotelli espresse dai tre, ed in particolare da Micah Richards fanno sorridere: "Sono riluttante a parlare di lui in quanto gioca ancora. Ma quella maglietta al City "Why always me?", me la ricordo ancora. Geniale. Parliamo di uno che ha fatto i fuochi d'artificio in casa e ha bruciato la sua stessa abitazione". "Era pazzo, ma in senso buono. Aveva solo 18 anni e stava scherzando. Un vero cult hero".