Shearer si rassegna: “Haaland? Batterà mio record di gol in Premier League”

Numeri impressionanti in Premier League per Erling Haaland che dopo il trasferimento dal Borussia Dortmund al Manchester City si è subito preso la scena nel pacchetto avanzato della squadra di Guardiola. 14 gol in otto presenze per il norvegese che, di questo passo, potrebbe annientare il record di marcature nel massimo campionato inglese che appartiene ad Alan Shearer. Proprio l'ex attaccante, al sito ufficiale del torneo del Regno Unito, in occasione di scegliere la squadra della settimana dopo l'ultima giornata disputata, ha spiegato come sia "rassegnato" all'idea di vedere il suo score essere battuto da questo giovane bomber.