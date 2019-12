Shearer, stoccata all’Arsenal: “Terribili in difesa. Da non crederci. Hanno speso 80 milioni per Pepé ma…”

Alan Shearer non le manda a dire all’Arsenal e alla dirigenza Gunners. Ennesimo ko in campionato ed ennesima figuraccia in termini di reti subite. 3-0 netto, quello subito dalla squadra affida a Ljungberg contro il Manchester City. Una sconfitta che ha messo in evidenza dei limiti del pacchetto arretrato.

L’ex attaccante inglese, parlando nella sua rubrica per il Sun, non ha usato mezzi termini e ha attaccato pesantemente le scelte della società sul mercato: “La difesa è terribile. Così tanto che si fa fatica a crederlo. Incredibile!”, ha detto Shearer. “Il problema principale dell’Arsenal è la scelta sul mercato. In attacco, stanno tutti bene, perché nella rosa ci sono giocatori come Aubameyang e Lacazette. Ma se parliamo della qualità di difensori e centrocampisti, allora in questo sono significativamente dietro i migliori club. L’Arsenal ha speso 80 milioni di euro per Pepé, conoscendo i problemi della difesa. Questo non ha senso”. E ancora: “La facilità con cui il Manchester City ha battuto l’Arsenal dimostra che la squadra è ben dietro rispetto al passato. E che avrà difficoltà a tornare dove gli compete. L’Arsenal ha bisogno di almeno 2-3 anni e di tanti soldi per ritornare in alto”.

