Shearer: “Superlega? Cacciare subito le sei squadre inglesi dalla Premier League”

L'ex calciatore duro: "Il Milan non vince lo scudetto dal 2004, l'Inter dal 2010. La Juventus ora è quarto. Non parliamo di come sono messi ora Arsenal e Tottenham..."

Redazione ITASportPress

Alan Shearer non le manda a dire alle squadre che hanno accettato di prendere parte alla Superlega. Non solo per quanto riguarda i club inglesi interessati, ma anche quelli degli altri Paesi. Intervenuto a BBC Breakfast, come riporta anche The Northern Echo, l'ex calciatore ha commentato in modo molto duro ciò che dovrebbe accadere ora per "punire" le società coinvolte.

Shearer senza mezzi termini

"Bisogna cacciare questi club dalla Premier League? Sì, perché no. La Super League ha lanciato una granata alla Premier League e a tutti gli altri. Devi rispondere a questi club e squalificarli! Squalificali immediatamente! Se puoi, fallo", ha detto Shearer. "Quello che i club vogliono fare è sbagliato. Questo non è un campionato competitivo, è un torneo chiuso. Non si possono organizzare concorsi a cui nessuno può partecipare. Guarda l'ottimo lavoro di Leicester, West Ham. E questi non potranno entrare nella Super League. Semplicemente non è giusto. I proprietari stanno distruggendo l'eredità, i valori del club e le relazioni con i fan. Hanno detto che il calcio non è lo stesso senza i tifosi. E allora fai vedere loro cosa dicono ora i tifosi riguardo al progetto della Superlega. Dicono che non la vogliono. Quindi vediamo cosa significano i fan per questi club".

Poi nello specifico delle altre squadre, non solo quelle inglesi, l'ex giocatore ha detto: "Alcuni di questi club che hanno annunciato questa Super League beh. Guardiamo le loro situazioni: il Milan, nessuno scudetto dal 2011, l'Inter nessuno scudetto dal 2010. La Juventus è attualmente quarta in Serie A; l'Atletico, nessun titolo dal 2014; Arsenal, nessun titolo dal 2004, la lista potrebbe continuare. Non commentiamo poi dove si trovano Arsenal e Tottenham in questo momento in campionato. Chiaramente tutto questo non è giusto...".