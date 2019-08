Sheffield, il tecnico Wilder contro gli esuberi: “Trovatevi un nuovo club”

Uno dei problemi principali di qualsiasi allenatore è la scelta dei giocatori. Non solo tra i titolari, ma anche tra le riserve: spesso il mercato deve fornire le soluzioni adeguate tra arrivi e partenze. Ma a volte i tecnici si trovano a dover gestire una rosa lunghissima. E’ il caso di Chris Wilder, la guida tecnica dello Sheffield United che si è dichiarato insoddisfatto della permanenza di alcuni giocatori nella propria squadra. L’allenatore del club inglese è stato schietto e diretto nei confronti dei diretti interessati, come testimoniano le sue dichiarazioni: “Dipende se vogliono andare a giocare a calcio. I ragazzi devono decidere cosa vogliono fare. Personalmente preferirei essere un calciatore. Non sto dicendo che dovrebbero andarsene senza avere niente, ma preferirei essere un calciatore e andare avanti. Dipende da loro. So che se fossi nei panni di un paio di loro, sarei già stato in un nuovo club. Non farò i nomi, ma forse dovrebbero pensare alle loro carriere, piuttosto che mettere qualcosa nelle loro tasche. Mi irrita immensamente, perché ne ho individuati almeno due. Andate a trovarvi un nuovo club. Sarebbe dovuto succedere molto tempo fa”.