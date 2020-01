Sheffield super grazie a McBurnie. E spunta la promessa di una pornostar

Quinta posizione in classifica, a quattro punti dalla Champions League, anche se con una partita in più. La meravigliosa cavalcata dello Sheffield United continua ad entusiasmare la Premier League. Nell’ultimo turno, i Blades si sono imposti per 1-0 sul West Ham. Una vittoria arrivata grazie alla rete di Oliver McBurnie. L’attaccante scozzese è diventato l’idolo dei tifosi. Tra questi spicca Elle Brooke, attrice porno di professione. Sui social, il giocatore ha commentato il successo dedicando alcune righe ai supporters: “Tre punti e un goal. Godetevi questo week end, Blades”. Brooke ha ricondiviso il post, replicando: “Lo sappiamo che ti piacerà il tuo”. Un commento a cui l’attaccante ha risposto con un’emoji. E in Inghilterra ci si interroga già sul giallo del week end…