Sherwood avverte: “Ronaldo allenatore dello United nel giro di 18 mesi”

Cristiano Ronaldo allenatore del Manchester United? Secondo Tim Sherwood è possibile

L'avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United è iniziata all'insegna dei gol pesanti. Il fuoriclasse portoghese non ha perso il fiuto per la rete, ma gli automatismi con i compagni vanno ancora perfezionati. C'è chi è convinto che il giocatore diventerà presto il vero perno dei Red Devils. Tra questi c'è Tim Sherwood, ex allenatore del Tottenham. Queste le sue parole riportate da TMW: "Vedo Ronaldo come allenatore della sua attuale squadra nel giro di 18 mesi, sarà un'elezione automatica quando il portoghese lascerà il calcio giocato. Non credo ci sia nulla di male, Solskjaer deve solamente accettarlo. Sono sicuro che CR7 diventerà allenatore".