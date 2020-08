Sirene inglesi per Dybala: su di lui piomba il Manchester City

Paulo Dybala la prossima stagione potrebbe non essere più un calciatore della Juventus. Il giocatore argentino è corteggiato da mezza Europa, e la società bianconera, pare che stia pensando di cederlo.

POSSIBILE PARTENTE

Dopo una grande annata da protagonista con 17 reti e 14 assist in 46 presenze, Dybala potrebbe lasciare Torino, non senza qualche strascico alle proprie spalle. Infatti se il calciatore dovesse imboccare la via di Madrid, dove è molto desiderato dai Blancos, i bianconeri potrebbero ricevere come contropartite tecniche Isco e James Rodriguez, particolarmente apprezzati dal nuovo allenatore Pirlo. Qualora, però, l’interesse del Manchester City dovesse essere maggiormente concreto, la società di Agnelli riceverebbe “soltanto” una cifra cash da poter reinvestire sul mercato, in un momento in cui è difficile trovare società disposte a liberarsi dei propri campioni. Una situazione difficile per la Juventus, con l’argentino alle porte e una nuova stagione da iniziare a costruire il prima possibile. Lo riporta Don Balon.