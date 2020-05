Solskjaer e i messaggi con Mourinho: “Quando è tornato all’Old Trafford si è lamentato di una cosa”

Nel corso della sua intervista a United We Stand, il manager del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha avuto modo di parlare anche di un curioso retroscena avvenuto con José Mourinho prima della sfida tra Red Devils e Tottenham. Il ritorno dello Special One all’Old Trafford, infatti, è stato alquanto curioso.

Gli spogliatoi erano cambiati

Dopo aver allenatore il Manchester United fino a dicembre 2018, il ritorno da avversario all’Old Trafford di José Mourinho è stato piuttosto negativo. Non solo per l’esito della gara (2-1 per i Red Devils con doppietta di Rashford), ma anche per il suo approccio… agli spogliatoi della squadra in trasferta. Solskajer, infatti, ha curiosamente rivelato: “Ho avuto una breve conversazione via chat con Mourinho prima della partita. Non ci siamo mai incontrari di persona. L’ultima volta era stata quando io ero al Cardiff. Beh, è stata una conversazione breve. Si stava lamentando per gli spogliatoi. Quelli che ha cambiato. Si trovava dalla parte opposta a quelli che conosceva. Abbiamo avuto una chiacchierata piacevole. L’atmosfera era positiva”.