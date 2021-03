Solskjaer e il futuro di Cavani: “Rinnovo? Proveremo a convincerlo quando… farà nel tempo in città”

Si sta parlando molto del futuro di Edinson Cavani. Il centravanti del Manchester United dovrà decidere cosa far al termine della stagione in corso. Rinnovo con i Red Devils oppure addio? A parlare del Matador, dando chiari segnali di un destino lontano dall’Inghilterra, era stato suo padre indirizzando l’ex Psg al Boca Juniors. Tra i fattori fondamentali che spingerebbero l’attaccante a salutare la maglia Red Devils ci sarebbe il clima inglese, non certo gradito al sudamericano. A commentare la vicenda ci ha pensato Ole Gunnar Solskjaer, tecnico dello United, a margine della sfida contro il Milan di questa sera come riporta Sky Sports.

Solskjaer e il futuro di Cavani: una questione… di clima

Ha scelto la via del sorriso e dell’ironia Solskjaer per parlare del futuro di Cavani. Il mister ha deciso di rispondere al tema scottante con una battuta che, però, nasconde più di un fondo di verità… “Non posso commentare le parole del padre di Cavani. Non sono frasi dette da un mio giocatore quindi non posso”, ha spiegato il tecnico del Manchester United. “Quello che posso dire è che siamo molto contenti del giocatore. Cavani sta aiutando i giovani ed è motivato a rimettersi in forma e a darci una mano. Nessuna decisione è ancora stata presa per il suo futuro ma sarà solo lui a decidere. Noi, dal canto nostro, potremmo parlarci e convincerlo magari quando a Manchester farà un tempo migliore…“.