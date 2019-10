Solskjaer e l’invecchiamento precoce: “In 8 giorni ha preso 25 anni”

Due punti sopra la zona retrocessione. Questo dato è sufficiente per indicare la situazione del Manchester United. Il tecnico Ole Gunnar Solskjaer è sulla graticola per via degli scarsi risultati in Premier League. Ed i tifosi iniziano a fare un singolare accostamento al suo predecessore, José Mourinho. Non sono solo le sconfitte a ricordare l’operato del portoghese, ma anche l’aspetto estetico dell’eroe della finalissima di Champions League 1999. In poco tempo, lo stress ha fatto comparire più di una ruga sul volto giovanile di Solskjaer. E c’è chi afferma che “nel giro di 8 giorni è come se fosse invecchiato di 25 anni”. Insomma, le prime conseguenze della crisi si intravedono già nell’aspetto del tecnico.