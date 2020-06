Solskjaer fa fuori Sanchez: “Un bel divano può non stare bene col resto…”

Alexis Sanchez è legato al Manchester United da un contratto che scadrà solo nel 2022. Il giocatore, al momento in prestito all’Inter, difficilmente però potrà fare ritorno in Red Devils ed essere protagonista. Anche perché, dalle parole del mister Ole Gunnars Solskjaer non pare esserci affatto tale idea…

Solskajer: “Un bel divano non è detto vada bene col resto”

Come riportato dal Daily Star, il tecnico norvegese del Manchester United ha fatto chiarezza sulla rosa a disposizione facendo un paragone… in termini di arredameto casalingo. “Naturalmente c’è sempre posto per i buoni giocatori e per le brave persone”, ha spiegato Solskjaer su eventuali nuovi innesti. “Vediamo dove riusciremo ad arrivare al termine di questa stagione, perché riteniamo che la squadra sia molto buona. Crediamo di essere sulla buona strada per riuscire ad ottenere qualcosa. Spetta ai giocatori, quando sono qui, riuscire a far bene, perché parliamo sempre di persone che vanno e vengono e di mettere insieme un gruppo”. E in riferimento, forse, a Sanchez: “A volte, quando arredi un salotto, potresti avere una bella sedia o un bel divano, ma non è detto che vadano bene con il resto“.