Solskjaer fa peggio di Mourinho: record negativo dal 1937!

Ci sono record e record. Alcuni primati vanno esibiti come medaglie, di altri si farebbe volentieri a meno. Basta chiedere a Ole Gunnar Solskjaer. Il tecnico del Manchester United sta attraversando una stagione piuttosto difficile. Oggi, i Red Devils non sono riusciti ad avere la meglio sul modesto Everton, pareggiando per 1-1. Il risultato, ininfluente per la classifica piuttosto scarna e avara di soddisfazioni, racconta una realtà incredibile: In 17 partite di campionato. Solskjaer ha raccolto 25 punti. Uno in meno di José Mourinho, poi esonerato nella scorsa stagione. E il norvegese strappa così uno scettro infelice allo Special One, diventando il peggior allenatore dal 1937 ad oggi, considerando questo tratto di campionato. Un dato allarmante e un primato di cui Ole Gunnar avrebbe fatto volentieri a meno.