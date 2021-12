Solskjaer non dimentica lo United: inviati regali di Natale allo staff

Solskjaer, dopo l’esonero con il Manchester United, ha inviato regali di Natale al suo vecchio staff.

L'ex allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer non ha dimenticato il suo vecchio club, nonostante l’esonero di fine novembre. Il tecnico norvegese infatti, ha mantenuto rapporti di grande amicizia con il suo vecchio staff e per questo motivo ha inviato diversi regali di Natale ai suoi ex colleghi Red Devils. Secondo quanto riportato infatti, dal quotidiano inglese, ”The Mirror”, Solskjaer rimane una persona molto rispettata e stimata all’interno dello staff del club ed è considerato da tutti, una grande leggenda del Manchester United.