Solskjaer rischia l’esonero: il suo destino dipende da… Mourinho

La crisi del Manchester United sembra sempre più lampante di gara in gara. I Red Devils stanno navigando a centro classifica e rischiano di non accedere alle posizioni che garantiscono la qualificazione alle competizioni europee. Secondo quanto riportato dal Sun, il tecnico Ole Gunnar Solskjaer sarebbe seriamente a rischio esonero. Pesano i pessimi risultati e non convince la gestione degli uomini. E paradossalmente il suo destino potrebbe dipendere anche dal suo predecessore, José Mourinho. Lo Special One è passato ad allenare il Tottenham che farà visita proprio al Manchester United nel prossimo turno. Un incrocio di calendario che rischia di giocare un brutto scherzo a Solskjaer.