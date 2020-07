Solskjaer si gode Greenwood e scherza: “Capisco subito quando ha dormito e quando ha giocato troppo alla Play…”

Una rete di Mason Greenwood ha permesso al Manchester United di pareggiare contro il West Ham. Un gol record che fa entrare il giovanissimo talento Red Devils nell’Olimpo dei grandi. Il tecnico Ole Gunnar Solskjaer ha commentato tra le altre cose proprio la prestazione del gioiellino inglese scherzando su alcune abitudini del giocatore.

Solskjaer: “So quando Greenwood dorme o gioca troppo alla Play”

“Si capisce subito quando Greenwood dorme bene o fa tardi giocando alla Playstation“, ha immediatamente detto Solskjaer ai canali ufficiali del Manchester United commentando il gol del giocatore. “Ogni tanto in allenamento non colpisce la palla quando tira. Contro il West Ham, invece, ha mostrato la sua solita conclusione. Devo dire che è davvero un grande finalizzatore. Non mi sorprende più vederlo segnare. Credo di aver finito gli aggettivi per descriverlo. Mason un grande goleador”.

