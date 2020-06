Solskjaer sorride: “Pogba pronto a giocare. 5 cambi? Saranno utili”

Sarà subito una partita non banale quella che attende il Manchester United. Al rientro in campo dopo lo stop forzato per il coronavirus i Red Devils sfideranno il Tottenham dell’ex José Mourinho. Nel corso di un’intervista rilasciata al sito ufficiale del club, il tecnico Ole Gunnar Solskjaer ha parlato della ripresa del calcio inglese e della sfida agli Spurs facendo il punto sullo stato di salute dei suoi.

Solskjaer: “Pogba e Rashford recuperati. Tutti pronti”

“La prima partita è tra due settimane, quindi abbiamo bisogno di intensificare l’allenamento e tornare in forma”, ha esordito Solskjaer che poi ha precisato: “Tutti sanno che dovremo essere al meglio e concentrarci sul Tottenham. Penso sia sia visto come negli ultimi mesi i giocatori si sono comportati molto bene e hanno gestito la situazione della pandemia. Abbiamo affrontato il momento come club molto unito. Anche i giocatori si sono mantenuti in forma, il che è stato grandioso. Quindi vedo una squadra pronta per tornare in campo e riprendere il ritmo”. E ancora sui singoli: “Paul e Marcus hanno recuperato”, ha detto l’allenatore su Pogba e Rashford fuori per infortunio già da prima dell’emergenza Covid-19. “Bailly è stato fuori per molto tempo, Scott McTominay lo stesso. Adesso stiamo recuperando tutti i nostri pezzi. Speriamo che tutti siano pronti per la prima partita. Siamo stati fermi per molto tempo e questi ragazzi di più quindi non saranno sicuramente al 100% e con i novanta minuti delle gambe però ci daranno una mano. I 5 cambi a disposizione? Ci saranno molto utili dopo tante settimane di stop”.