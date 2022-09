Son, gol e poi tripletta: “Non riuscivo a muovermi, è stato un momento difficile”

Parla il calciatore Spurs entrato nella ripresa del match contro il Leicester e in grado di segnare una bellissima tripletta.

Redazione ITASportPress

Non aveva ancora segnato in stagione e questo stava diventato certamente un problema, personale e per la squadra. Parliamo di Son e del suo Tottenham che ieri ha battuto 6-2 il Leicester.

Proprio il calciatore sudcoreano è stato protagonista con una tripletta. Il modo migliore per superare un periodo di sterilità in termini di gol. Alla BBC Sport, il calciatore Spurs ha raccontato le sue emozioni rivelando di aver sentito il peso del suo non andare in rete.

IMMOBILE - "Non potevo crederci quando ho segnato", ha detto Son. "Tutte le delusioni e i sentimenti negativi che avevo sono scomparsi. Non riuscivo a muovermi, quindi sono rimasto immobile. Tre gol? Questo mi ha reso davvero felice. Il calcio a volte è pazzesco. A volte la palla non vuole andare in porta. Ho imparato tanto in questo periodo difficile. Ho bisogno di lavorare sodo ogni volta per avere le mie possibilità di segnare. Questi sono tre grandi gol e ne sono davvero orgoglioso".