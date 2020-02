Son torna dalla Corea dopo l’operazione. Andrà in quarantena

Il Tottenham riabbraccia Son. Solo idealmente. Il coreano è stato operato in patria al gomito e a breve farà ritorno in Inghilterra. Prima però dovrà sottoporsi ai 14 giorni di quarantena, come previsto dalle ordinanze riguardo alla diffusione del Coronavirus. Il giocatore non sarà disponibile almeno ancora per due mesi a causa del suo infortunio al braccio, ma ciò non lo esenta dal periodo di isolamento che lo aspetta.

MOURINHO – A José Mourinho è stato chiesto un parere a riguardo e questa è stata la risposta dell’allenatore portoghese: “Penso chela decisione venga dalle autorità, venga dal governo. Non farò alcun commento, non sono nessuno, non sono uno specialista. Ho appena ricevuto la consulenza legale e ciò che il mio club riceve dalle autorità, deve essere rispettato”.